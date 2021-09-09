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الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:05 مساءً
معرض للثقافة العدلية بحائل
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 09:04 مساءً
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:56 مساءً
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:49 مساءً
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:48 مساءً
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:42 مساءً
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
بوادر الشتا ???? احتمال سقوط أمطار غدا بمطروح والسلوم والبحيرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 09 سبتمبر 2021 11:57 صباحاً
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:37 مساءً
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:23 مساءً
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