«لم أتوقع نجاحها».. هايدي موسى تروي كواليس تصوير «صاحبتي وعشرة عمري»

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روت المطربة هايدي موسى لأول مرة كواليس عن تصوير أغنية «صاحبتي وعشرة عمري»، موضحة أنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية وكانت تقصد بها إحدى صديقاتها، لكنها فوجئت بتحقيقها صدى كبيرا على مختلف المنصات الرقمية.

وتابعت هايدي موسى خلال لقائها مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنها طلبت من الكاتبة سلمى رشيد إعادة كتابة مقطوعة جديدة حينما لم تعجبها في المرحلة الأولى، كما طلبت من الملحن تغيير اللحن، مضيفة: «دي أسرع أغنية في الحياة، اتعملت في يوم واحد».

وقالت هايدي موسى، إنه حينما لا يكون لديها عمل تجلس على السرير وتشاهد الأفلام، مضيفة: «أنا من عشاق القهوة ولا أستطيع العيش بدونها».

وأضافت هايدي موسى، أنها تحب الصبر والأكل والثقة في الآخرين، معلقة: «أنا صبورة وبثق في الناس بسهولة.. والوحدة أكتر حاجة بخاف منها».