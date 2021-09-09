أخبار عاجلة

الصحة : توصية بإحالة ملف وفاة الطفلة لين للنائب العام -
معرض للثقافة العدلية بحائل -
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«لم أتوقع نجاحها».. هايدي موسى تروي كواليس تصوير «صاحبتي وعشرة عمري»

Print
«لم أتوقع نجاحها».. هايدي موسى تروي كواليس تصوير «صاحبتي وعشرة عمري» «لم أتوقع نجاحها».. هايدي موسى تروي كواليس تصوير «صاحبتي وعشرة عمري»

لاقتراحات اماكن الخروج

روت المطربة هايدي موسى لأول مرة كواليس عن تصوير أغنية «صاحبتي وعشرة عمري»، موضحة أنها لم تكن تتوقع نجاح الأغنية وكانت تقصد بها إحدى صديقاتها، لكنها فوجئت بتحقيقها صدى كبيرا على مختلف المنصات الرقمية.

وتابعت هايدي موسى خلال لقائها مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنها طلبت من الكاتبة سلمى رشيد إعادة كتابة مقطوعة جديدة حينما لم تعجبها في المرحلة الأولى، كما طلبت من الملحن تغيير اللحن، مضيفة: «دي أسرع أغنية في الحياة، اتعملت في يوم واحد».

وقالت هايدي موسى، إنه حينما لا يكون لديها عمل تجلس على السرير وتشاهد الأفلام، مضيفة: «أنا من عشاق القهوة ولا أستطيع العيش بدونها».

وأضافت هايدي موسى، أنها تحب الصبر والأكل والثقة في الآخرين، معلقة: «أنا صبورة وبثق في الناس بسهولة.. والوحدة أكتر حاجة بخاف منها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)