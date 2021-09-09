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خبير: مشكلات العالم العربي لن تحل دون قوة موحدة

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خبير: مشكلات العالم العربي لن تحل دون قوة موحدة خبير: مشكلات العالم العربي لن تحل دون قوة موحدة

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قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن العلاقات المصرية - العربية ذات أهمية قصوى في هذا التوقيت، لافتًا إلى أن المشروعات التي تنفذها لها بعدها المصري والعربي.

وأضاف غباشي، خلال لقاء مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، خلال افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، حرص الرئيس على حضور الأمير محمد بن زايد، ومحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موضحًا أن ذلك يحمل بعدًا في منظومة الأمن القومي العربي، واستقرار الأوضاع السياسية داخل الساحة الليبية.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية أن كلمة «سرت والجفرة خط أحمر» التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، محذرًا من التدخل في الشأن الليبي، كانت لها نتائجها في تهدئة الأوضاع في الساحة الليبية، مشيرًا إلى أن الكثيرين من المراقبين تمنوا تكرار تلك الكلمة في الساحة السورية واليمنية، باعتبار أن مشكلة القضايا العربية بيد قوى إقليمية ودولية وليست بيد العرب.

وأردف مختار غباشي أن العالم العربي يفتقد الإجماع في الكثير من أموره، منها ما هو مرتبط بمنظومة الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الحديث عن لم الشمل وتضافر الجهود مسألة غاية الأهمية: «لن نستطيع حل مشكلات العالم العربي دون قوة موحدة، ومصر تعمل على تحقيق الوحدة العربية».

المصرى اليوم

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