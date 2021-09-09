موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021 .. وتحذيرات جديدة من للموظفين

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سيطرت على محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، «المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وتنشر مواعيد صرف مرتبات الموظفين شهر سبنمبر 2021 حسب كل مؤسسة يتبع لها الموظف.

أكدت الوزارة إن صرف مرتبات الموظفين في الوزرات والهيئات الحكومية سوف يتم على 5 أيام في النصف الثاني من الشهر الجاري بهدف منع تجمع العاملين أمام ماكينات الصراف الآلي طبقا للخطة التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبربداية من يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، للهيئات والوزارات المختلفة كالآتي:

1- الوزارات:

يتم يوم صرف مرتبات العاملين يوم في الوزارات الصحة والاتصالات والقوى العاملة والداخلية والتضامن الاجتماعي والتموين والنقل والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وشؤون مجلس النواب وقطاع الأعمال العام والأوقاف والثقافة والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني والبيئة والسياحة والبترول.

2- الهيئات:

صرف أيضا يوم الثلاثاء مرتبات موظفين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني والجهاز المركزي للمحاسبات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومجلس النواب.

يتم صرف مرتبات العاملين في الدولة يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021 لعدة من الوزارات والجهات وهي:

1- الوزارات:

يتم صرف مرتبات الموظفين في هذا اليوم في وزارات التعليم العالى والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي.

2- الهيئات

صرف المرتبات أيضا صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأربعاء في الجهات: النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للإنتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

يتم صرف مرتبات الموظفين في شهر سبتمبر يوم الخميس في عدد من الوزارات والجهات المختلفة الآدتية:

1- الوزارات:

صرف المرتبات العاملين في الدولة يوم الخميس في وزارات التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والرى والخارجية والشباب والرياضة والمالية.

2- الجهات:

سيتم أيضا صرف مرتبات الموظفين يوم الخميس في الجهات الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجهورية وباقي الجهات والهيئات التابعة لها.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للوزرات والمصالح الحكومية - صورة أرشيفية

طالبت وزارة المالية الموظفين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي أثناء صرف مرتباتهم، مؤكدة إن الرواتب متاحة في أي وقت اعتبارًا من التاريخ المحدد لها للصرف.