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غدا محمد أبوستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج على شاشة الحياة

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غدا محمد أبوستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج على شاشة الحياة غدا محمد أبوستيت بطل العالم في الكيك بوكسينج على شاشة الحياة

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في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غدا الجمعة على شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثي العقيد الدكتور محمد عبدة ابو ستيت احد رجال القوات المسلحة بالقوات الجوية، وبطل العالم في الكيك بوكسينج، والباحث في علوم الفضاء .

ويتحدث خلال الحلقة عن بدايته وكيف مارس الكيك بوكسنج ولماذا اختارها وكيف تفوق بها حتي اصبح بطل العالم في تلك الرياضة

وعن كواليس مشاركته في تلك الرياضة واقرب البطولات والمباريات وكيف استطاع ان يوازن بين حياته الخاصة ومشاركته في تلك البطولات

تذاع حلقة واحد من الناس غدا في العاشرة مساءً على شاشة قناة الحياة

المصرى اليوم

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