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120 ألف جنيه فقط.. إيرادات فيلم «30 مارس» بأول ليلة عرض

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120 ألف جنيه فقط.. إيرادات فيلم «30 مارس» بأول ليلة عرض 120 ألف جنيه فقط.. إيرادات فيلم «30 مارس» بأول ليلة عرض

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‎ لم ينجح فيلم «30 مارس» في تحقيق الجذب الجماهيري في أول ليلة عرض له، واكتفي رغم كم النجوم الكبار المشاركين في بطولته ب 120 ألف جنيه فقط.

‎فيلم «30 مارس» بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

‎تدور قصة الفيلم في إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه في جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله رحلة لإثبات براءته وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

المصرى اليوم

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