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تنورة المطرية للسمسمية علي شاطئ جمصة

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تنورة المطرية للسمسمية علي شاطئ جمصة تنورة المطرية للسمسمية علي شاطئ جمصة

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، فعلى مسرح ادارة الشاطئ بمدينة جمصه، قدمت فرقة المطرية للسمسمية التلقائية بقيادة المايسترو خالد الشناوي، مجموعة متنوعة من الأغاني الساحلية التراثية منها «بسم الله سمينا، من بدري صاحي، صيادين المطرية، رقصة التنورة»، يذكر أن فعاليات صيف بلدنا على شاطئ مصيف جمصه مستمرة حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الأجازة الصيفية.

المصرى اليوم

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