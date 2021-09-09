الأقصر للفنون الشعبية تتألق في دمياط الجديدة

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مع ختام احتفالات صيف بلدنا بأسبوعها السادس والأخير، اقيمت ليلة صعيدية من تراثنا المصرى على واقع موسيقى متنوع بين الطبل والدف والمزمار، حيث بثت فرقة الأقصر للفنون الشعبية حالة فنية من البهجة والسرور فى نفوس جماهير دمياط الجديدة بالليلة ٢١ على مسرح الحديقة المركزية، مع ٢٦ فنان وبتدريب وتصميم الفنان احمد عبد الرزاق، حيث قدمت الفرقة خمسة عروض فلكلورية امتازت بالتنوع والغنى الفني منها "الصعيدي، الفلاحي المصرى، الكف، التحطيب، وكان الختام مع العرض النوبي.

يذكر أن فعاليات صيف بلدنا تأتي ضمن توجه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لتحقيق التنوع والتبادل الثقافي بين مختلف المحافظات، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بمصايف إقليم شرق الدلتا الثفافي برئاسة أمل عبد الله وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.