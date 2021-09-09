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أُصيب حارس عقار بكسر في العمود الفقري نتجية انهيار طابقين في المقطم، حيث تبين من التحريات أن العقار مكون من 6 طوابق، ومأهول بالسكان، وأن مالك العقار قام ببناء طابقين بقصد التعلية ورفع أعمدة الطابق الثالث، إلا أن الطوابق التى قام ببنائها انهارت على العقار المواجه، وسقطت منها أجزاء خرسانية على حارس العقار أصابته بكسر فى عموده الفقري.

وقالت مدام مرفت أمين، من سكان العقار المنهار، إن صاحب المبنى قام بالتعلية بشكل مفاجئ، ولم ينتظر فترة بين الطابق والثانى حتى تجف الأعمال الخرسانية، بل قام ببناء وصب خرسانات باقي الطوابق واحدًا تلو الآخر، وهو ما جعل الطوابق المخالفة تنهار، ولولا العناية الإلهية لحدثت كارثة.

وتلقى قسم شرطة المقطم إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار عقار في المقطم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة تبين انهيار طابقين وإصابة حارس العقار، الذي تم نقله إلى مستشفى البنك الأهلي، في حالة صعبة، بعد إصابته بكسر في العمود الفقري.