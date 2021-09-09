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هل يحتاج الأهلي إلى حارس مرمى جديد؟ سيد عبد الحفيظ يرد

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هل يحتاج الأهلي إلى حارس مرمى جديد؟ سيد عبد الحفيظ يرد هل يحتاج الأهلي إلى حارس مرمى جديد؟ سيد عبد الحفيظ يرد

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يدور الحديث في الأيام الماضية حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع عدد من حراس المرمى المميزين في بطولة الدوري المصري الممتاز، من أجل التعاقد مع أحدهم لتدعيم عرين الفريق في الموسم الجديد.

وربطت الكثير من التقارير بين الأهلي وعدد من الحراس مثل محمد بسام ومحمود جاد والهاني سليمان وغيرهم.

وحول حاجة الأهلي إلى حارس مرمى جديد، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي: إن الأهلي ليس في حاجة إلى حارس مرمى، ولا توجد أي مشكلة بشأن محمد الشناوي، وأنه باق في الأهلي، كما لا توجد مشكلة بشأن علي لطفي ومصطفى شوبير، والحارس الشاب حمزة علاء، مؤكداً أن مدرب حراس المرمى بالفريق يانكون ميشيل، يعمل بشكل جيد مع الحراس ولا يعطي الجهاز الفني أي تقرير سلبي عن أي من حراس الفريق.

وكانت تقارير في الفترة الماضية قد ذكرت أن حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، لديه عروض مغرية من بعض الأندية الخليجية، وأنه ربما يرحل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة أمام هذه المغريات.

وأضاف سيد عبد الحفيظ: ربما تتغير الأحوال في الفترة المقبلة، ونتعاقد مع حارس مرمى، ولكننا الآن لا نفكر في هذا الآمر، ولا نشعر بالقلق على عرين الفريق.

المصرى اليوم

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