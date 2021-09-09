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ميسى بنبره حزينة: الصحافة عاملتنى كفاشل .. ولقب كوبا أمريكا له طعم خاص

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ميسى بنبره حزينة: الصحافة عاملتنى كفاشل .. ولقب كوبا أمريكا له طعم خاص ميسى بنبره حزينة: الصحافة عاملتنى كفاشل .. ولقب كوبا أمريكا له طعم خاص

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أبدى ليونيل ميسي، نجم وقائد منتخب الأرجنتين، سعادته بحصد راقصي التانجو لقب كوبا أمريكا هذا الصيف قبل الاحتفالية التي ستتم للفريق، مؤكدًا أنه عانى من وصف الصحافة له بـ«الفاشل»، لعدم تحقيقه هذه الكأس في السنوات الماضية.

وقال ميسي، خلال تصريحاته لشبكة «ESPN» العالمية: «حين توجنا بلقب كوبا أمريكا، لم أستطع تصديق ذلك. كنت أحلم باللقب لدرجة أنني لم أفهم حتى ما كان يحدث وقتها، وبصراحة أستمتع به أكثر الآن، حين أرى الصور التي كانت في ذلك الوقت».

وأضاف: الاعتراف بأننا لسنا الأفضل كان نقطة التحول بالنسبة لنا، وما نريده الآن هو العمل على تطور الفريق، وأخيرًا قضيت إجازة سعيدة من أول يوم إلى آخر يوم.

وتابع ليونيل: كان هناك جزء من الصحافة يتهمني بالفشل وأنني لا أشعر بأهمية قميص الأرجنتين، ويجب أن نعترف بأننا لسنا الأفضل في العالم. لم نكن الأسوأ من قبل ولا الآن نحن الأفضل.

وعن المدير الفني سكالوني، علق: لديه ميزة كبيرة، فهو من تولى قيادة في لحظة صعبة، وكان يؤمن بالفريق ويتطور بشكل تدريجي، ويعرف دائمًا ما يريده.

وأردف: سكالوني وثق في اللاعبين الكبار والشباب، وتطورنا تدريجيا منذ بطولة كوبا أمريكا عام 2019، وحققنا قفزة، ويجب أن نستمر في التطور، حيث يمنحنا لقب كوبا أمريكا الحيوية للتقدم قبل .

وحول المباراة المقبلة للأرجنتين ضد بوليفيا، أوضح ميسي: «من المؤسف أن الملعب لن يكون ممتلئا بسبب الوباء، فنحن في لحظة رائعة بالنسبة لنا، ونريد حقًا الاستمتاع بكل ذلك».

وأتم: «نريد الفوز بالنقاط الثلاث ومواصلة السير للأمام، كما سنحتفل بلقب كوبا أمريكا، الذي كنا قريبين منه عدة مرات ولم نكن محظوظين بما يكفي لتحقيقه، وعلينا أن نستمتع بالاحتفال به دون إهمال المباراة التي لدينا والنقاط الثلاث مهمة للغاية».

المصرى اليوم

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