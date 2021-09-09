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رئيس« الإنجيلية» يشارك في رسامة قس وشمامسة جدد بالإسكندرية

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رئيس« الإنجيلية» يشارك في رسامة قس وشمامسة جدد بالإسكندرية رئيس« الإنجيلية» يشارك في رسامة قس وشمامسة جدد بالإسكندرية

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، في حفل رسامة القس أمجد شنودة، راعيًا شريكًا، وشيوخ وشمامسة جدد، لكنيسة سيدي بشر بحري الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، والدكتور القس أمجد أيوب، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «أشعر بفخر واعتزاز كبيرين اليوم لوجودي معكم بكنيسة سيدي بشر بحري الإنجيلية، وأتقدم بخالص التهنئة للقس أمجد شنودة، وللشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب الكنيسة».

وأضاف رئيس الإنجيلية: «أن الله حينما خلق الإنسان، منحه سلطانًا، ويجب أن يعمل الإنسان وفق هذا السلطان لخير البشرية ولخير أخيه الإنسان». مضيفًا «أن الخدمة دعوة تبتعد عن التهور وتثق في مواعيد الله».

كما شارك في مراسم الاحتفال، الدكتور القس راضي عطالله، والقس مكرم روفائيل، والقس ماهر إبراهيم، والقس حاتم فكري، والقس إيهاب طلعت، والقس رأفت لوقا، والشيخ إسحق وهيب، والقس بخيت متى، والقس مايكل أنور، والقس أمجد ميخائيل.

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