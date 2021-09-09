السفير اللبناني يشيد بالجهود المصرية السياسية والإغاثية الداعمة لبلاده (صور)

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احتفل المركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة، بكتبه التي أصدرها مؤخرًا، وبمرور تسع سنوات على تولي سيادة المطران جورج شيحان، كرسي إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان وشمال افريقيا.

شارك في حضور الاحتفال مساء أمس، كل من المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والسفير على الحلبي، سفير لبنان بالقاهرة، والشيخ الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بالازهر الشريف، والشيخ الدكتور مصطفي عبدالشافي، مدير عام الدعوة، كما شارك أيضًا في الاحتفالية الشيخ عبدالعزيز الموسي، عضو الإدارة العامة للتوجية والإرشاد بالمسجد الحرام بمكة المكرمة سابقًا، والمستشار خالد حمود المأربي، والنائب ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات الدينية الإسلامية، والمسيحية، والدبلوماسية، والإعلامية.

وقال السفير على الحلبي، السفير اللبناني بمصر، بأن الحضور اللبناني الاقتصادي والثقافي والاجتماعي في القاهرة جاء انسجامًا مع العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين عبر التاريخ، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقف إلى جانب لبنان، ويقدم له الدعم السياسي، والأغاثي، والاقتصادي.

وأكد المطران جورج شيحان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، أنه عندما شغل كرسيه في مصر عام ٢٠١٢ كانت البلاد تمر بظروف عصيبة، لكن العناية الإلهية والإرادة الشعبية أنقذتها فجاءت ثورة ٣٠ يونيو، لتحمل الخير والاستقرار لمصر، وشعوب المنطقة كلها، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لدولة لبنان.