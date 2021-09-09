جامعة العريش تفتح باب التحويل لتقليل الاغتراب

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أعلنت الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة العريش على فتح باب التحويل لتقليل الاغتراب.

وأشار ممدوح فراج أبو رياش مدير عام الادارة أن التحويل لتقليل الاغتراب مستمر لمدة 5 أيام بالتنسيق الإلكترونى للمرحلتين الاولى والثانية .. منوها الى استقبال الطلاب وارشادهم الى كيفية اجراء الخطوات الخاصة بالتحويل أو تغيير الرغبات.

وأعلن عن استمرار قبول التحويلات الأخرى .. سواء داخل كليات الجامعة أو خارجها .. حتى يوم 22 سبتمبر الجارى ، ويتم تيسير الاجراءات أمام الجميع وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش رئيس الجامعة.

ومن جانبه .. أوضح الدكتور سيد غيث بالادرة العامة لشئون التعليم والطلاب بالجامعة أن هناك عدة خطوات واجراءات ينبغى على الطالب اتباعها للتحويل بهدف تقليل الاغتراب بالموقع المخصص لذلك .. مشيرا الى أن التحويل لتقليل الاغتراب هو : " تحويل مناظر " .. حيث يتم التحويل المناظر لتقليل الاغتراب من كلية خارج النطاق الجغرافى الى نفس الكلية داخل النطاق الجغرافى ولا يشترط الحصول على مجموع الكلية ، وهو يختلف عن التحويل الآخر الذى يسمى : " تحويل غير مناظر " الذى يشترط الحصول على مجموع الكلية المراد التحويل لها ( انتظام أو انتساب ) ، وأن تكون الكلية المحول اليها فى نفس النطاق الجغرافى للطالب .

وأكد أنه يتم قبول التحويلات في حدود نسبة مئوية يحددها المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 10% من الأماكن المقررة لكل كلية وطبقا للإمكانيات الاستيعابية للكليات .

ومما يذكر أن جامعة العريش تضم كليات : التربية ، العلوم الزراعية البيئية ، التربية الرياضية ، العلوم ، الآداب ، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية ، الاقتصاد المنزلى ، التجارة ، الطب البيطرى ، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .. الى جانب معهد الدراسات البيئة ، وهناك موافقة على انشاء كلية الطب البشرى .. حيث تم التجهيز لها ، وفى انتظار قرار افتتاحها وبدء الدراسة بها.