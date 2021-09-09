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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس.

وقال المحافظ- خلال تكريم أوائل الثانوية العامة- إنه تم الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ 146 مدرسة، وإنشاء وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة على أرض المحافظة، بما سيسهم في الحد من الكثافات داخل الفصول لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.