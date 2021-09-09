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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس.
وقال المحافظ- خلال تكريم أوائل الثانوية العامة- إنه تم الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ 146 مدرسة، وإنشاء وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة على أرض المحافظة، بما سيسهم في الحد من الكثافات داخل الفصول لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.