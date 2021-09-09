انتظام امتحانات الدور الثانى بالثانوية الأزهرية وسط اجراءات احترازية وبدون شكوى

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت، اليوم الخميس، امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء في هدوء وبدون شكوى، وذلك وسط اجراءات احترازية ووقائية مشددة .

وأكد محسن أبوالقاسم رئيس الادارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، على متابعة اللجان والاطمئنان على حسن سير الامتحانات وعدم وجود شكوى.. حيث يؤدى 289 طالبا وطالبة ( 209 طلاب بالقسم الأدبى، و80 طالبا وطالبة بالقسم العلمى )، ويؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحانات في مادتى: الصرف لمدة ساعتين واللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين ونصف، ويؤدى طلاب القسم العلمى الامتحانات في مادتى: الاستاتيكا لمدة ساعتين والأدب والنصوص لمدة ساعتين أخرتين.. حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات التأمينية والوقائية، وأن الأسئلة جاءت مطابقة للمناهج المقررة، والتى تم تدريسها .

وأشار إلى انتظام العمل داخل اللجان والالتزام الكامل من جميع العاملين باللجان، وأن غرفة العمليات في مقر المنطقة بالعريش لم تتلق أية بلاغات أو اخطارات بأية شكاوى، كما لم يتم تسجل أية إصابات اشتباه بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والملاحظين .

وأضاف محمد عبدالعظيم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أنه يتم تطهير وتعقيم لجان الامتحانات ومراكز توزيع الأسئلة بصفة يومية قبل وبعد كل امتحان.. مشيرا إلى أن اللجان موزعة على كل من: العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.. حيث تعقد الامتحانات على مدار فترتين يوميا، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجارى.