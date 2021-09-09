رئيس «اتحاد الغرف التجارية»: ٢١٠ شركات تشارك في «أهلًا مدارس» بالقاهرة

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أعلن إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن موافقة رئاسة مجلس الوزارء على اطلاق معرض اهلا مدارس في الفترة بين ١٦ إلى ٣٠ من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية موضحا أن عدد الشركات العارضين في القاهرة سيصل هذا العام إلى حوالي ٢١٠ شركات مقارنة ب ١٧٥ العام الماضي.

وقال العربي في تصريحات صحفية، الخميس، إن ارتفاع عدد الشركات العارضة هذا العام إلى ان توقعات انتظام حركة الدراسة هذا العام خاصة لطلبة المرحلة الابتدائية خلق طلب مرتفع على مستلزمات المدارس وفي اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بالتسهيل على المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة خلال احد اهم فترات ارتفاع الطلب الموسمي على نوعية محددة من المنتجات، وفي اطار المسؤلية الاجتماعية للمجتمع التجاري في توفير السلع بأسعار مناسبة خلال موسم هام للاسرة المصرية وتكاتف كافة أطراف المنظومة التجارية تأتي المشاركة الواسعة للمجتمع التجاري بتقديم تلك التخفيضات والمتوقع أن تتراوح بين ٢٠ ال ٥٠ % في كافة محافظات الجمهورية.

واشار إلى انه قد مراعاة عدم تحميل المواطن أي أعباء اضافية للوصول إلى مقر المعرض حيث يتم إقامته بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بارض المعارض وهي الأقرب والاسهل للوصول من حيث توافر محطة لمترو الانفاق بما يضمن سهولة الوصول المستهلكين.

وحول نوعية العروضات أوضح أن المشاركين من منتجي وموردي كافة السلع الخاصة بالعام الدراسي، من ملابس أحذية أدوات مكتبية ودراسية ،ملابس رياضية، أدوات إلكترونية أجهزة محمول واكسسواراتها مصنوعات بلاستيكية وحافظات طعام.

وحول مدي إمكانية مد فترة المعرض قال قد يتم مد المعرض لأكثر من اسبوعين خاصة بالمحافظات بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية طبقا للظروف الصحية العامة والتدابير الاحترازية اللازمة ومدي الإقبال العام على المعارض.

واضاف أن تنظيم المعرض هذا العام سيشمل مجموعة معارض ثابتة ومتنقلة بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومديريات التموين.

واشاد العربي بالدور الهام الذي يلعبه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على ما يقوم به من تنسيق مستمر مع الغرف التجارية للمساهمة في توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار مناسبة في اطار من الاتاحة المستمرة للسلع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاركة في المبادرات الموسمية والتي لها أثرا ايجابيا هاما ليس فقط على حياة المواطنين وإنما على حركة التجارة الداخلية وتنميتها.