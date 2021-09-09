إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص فى منطقة الكرنك بمدينة الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر على رؤساء الأحياء، بالتصدى للتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، تمكن مسؤولي حي شمال بقيادة أحمد زين رئيس الحي، من إيقاف أعمال بناء مخالف أمام الشيخ عوض الله بالكرنك القديم.

وأوضح رئيس الحي، أن البناء عبارة عن مسطح ٥٠ م يتم تجهيزة لصب أعمدة الدور الأول علوي، وبالتنسيق مع قسم شرطة الأقصر، تم فك الشدة الخشبية ورفعها والتحفظ على مواد البناء، وتم إيقاف الأعمال في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفذت الحملة تحت إشراف المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية وبمشاركة النقيب محمد شوقي التابع لقسم شرطة الأقصر،. ومحمد حسان مشرف الإدارة الهندسية.