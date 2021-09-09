حالة الطقس اليوم وغدًا.. ارتفاع درجة الحرارة فى القاهرة وأمطار في 4 محافظات

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتقاع درجات الحرارة فى القاهرة اليوم، على أن تعاود الانخفاض الأيام المقبلة بداية من الطقس غدًا.

تكون الرياح نشطة خلال حالة الطقس اليوم فى جنوب البلاد والصحراء الغربية، بما يقل الشعور بحرارة الجو، وتكون مثيرة الرمال ، وتسقط أمطار خفيفة على 4 محافظات على الساحل الغربي وأقصي شمال الدلتا.

يتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي الأعلي اليوم فى مصر 43 درجة فى أسوان وإدفو وأبو سمبل، بينما تكون أقل درجة حرارة عظمي 30 درجة فى مطروح والسلوم، خلال توقعات الطقس اليوم.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد بشكل متقطع.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وكذلك مناطق السلوم والعلمين ومطروح في محافظة مطروح، على فترات متقطعة.

وترتفع الأمواج على شاطئ البحر الأحمر بقيم تتراوح بين مترين ومترين ونصف، وتكون حالة الملاحة فيه بين المعتدلة والمضطربة، أما فى البحر المتوسط فتكون الأمواج بين 1.5 و2 مترًا والرياح تتراوح بين شمالية غربية وشمالية شرقية.

ويستمر طقس اليوم حارا رطبا علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويميل للحرارة علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلا علي جميع أنحاء مصر خلال الليل.

توقعات درجات الحرارة فى مصر اليوم

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في أسوان 43-28، إدفو 43-28، أبوسمبل 43-28،، الفيوم 36-25، الأقصر 42-27، سيوة 36-24 درجة.

وتكون في أسيوط 38-23، المنيا 38-22، بني سويف 37-25، شلاتين 42-29، حلايب 35-28، الوادي الجديد 42-28، قنا 40-27، سوهاج 39-26 درجة.

وترتفع درجة الحرارة في القاهرة العظمي من 35 أمس إلي 36 اليوم، والمحسوسة من 37 أمس إلي 38 اليوم، بينما تظل الصغري 25 درجة.

وتنخفض درجات الحرارة فى الإسكندرية اليوم العظمي من 33 درجة أمس إلي 31 اليوم والمحسوسة من 36 إلي 34 وتظل الصغري ثابتة عند 26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في العريش 31-22، مطروح 30-25، دمنهور 33-24، بورسعيد 32-26، الطور 36-27، شرم الشيخ 39-29، طابا 34-23، السلوم 30-23، رفح 31-23 درجة.

وتكون في الإسماعيلية 36-24، شبين الكوم 36-26، المنصورة 35-24، طنطا 35-24، الغردقة 39-28، السويس 36-26، بلطيم 33-25، دمياط 31-26 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. ارتفاع درجة الحرارة فى القاهرة وأمطار فى 4 محافظات

أخبار الطقس غدًا فى مصر

تنخفص درجات الحرارة فى مصر خلال الطقس غدًا وتستمر الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى السابعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وتكون متوسطات درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في القاهرة والوجه البحري غدًا 34 والمحسوسة 36 درجة.

ويتوقع أن تكون متوسطات درجات الحرارة العظمي والمحسوسة على التوالي في جنوب الصعيد 41-42، وفي شمال الصعيد 36-38، وفي السواحل الشمالية 30-33، أما فى جنوب سيناء 37-40 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتي الثلاثاء المقبل

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في القاهرة الوجه البحري السبت والأحد 33-35، والإثنين والثلاثاء 34-36درجة للعظمى والمحسوسة على التوالي.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية من السبت 30-33، والأحد والإثنين 32-35 والثلاثاء 30-33 درجة.

وتكون في جنوب سيناء الجمعة 38-41، والسبت 37-40، والأحد والإثنين 36-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة في شمال الصعيد السبت والأحد 34-36، والإثنين والثلاثاء 36-38 درجة.

ويتوقع أن تكون فى جنوب الصعيد من السبت إلي الإثنين 39-40، والثلاثاء 40-41 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. ارتفاع درجة الحرارة فى القاهرة وأمطار فى 4 محافظات

أحوال الطقس والبحر فى 6 أيام

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توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

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