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خانت زوجها وقاما بتقطيع جسد العشيق أجزاء ..أقنعته برغبته فى إقامة علاقة مع إبنتهم بالنزهة

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خانت زوجها وقاما بتقطيع جسد العشيق أجزاء ..أقنعته برغبته فى إقامة علاقة مع إبنتهم بالنزهة خانت زوجها وقاما بتقطيع جسد العشيق أجزاء ..أقنعته برغبته فى إقامة علاقة مع إبنتهم بالنزهة

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خانت ربة منزل زوجها ونجحت فى استدراج شاب أصغر منها ب10 سنوات ،يقيم بمفرده فى النزهة واقناع زوجها وابنها بقتله بحجة انه حاول إقامة علاقة غير شرعية مع ابنتهم ،بالفعل قاموا بتقطع جسده إلى اشلاء .

تبين من التحريات ان الزوجة اقامت علاقة غير شرعية مع الشاب القتيل منذ فترة وتكررت اللقاءات بينهما ،وان القتيل قرر إقامة علاقة غير شرعية مع إبنة السيدة الخائنة وعندما علمت قررت الانتقام منه فأخبرت إبنها وزوجها بأن العشيق يحاول اقامة علاقة غير شرعية مع ابنتهم.

تولت السيدة اللعوب مهمة استدراج الشاب القتيل لأحد الأماكن لتنفيذ مخططهم الشيطاني،وتقطيع جسده وقام الزوج والغبن بتقطيع جسده إلأى أشلاء ووضعوه فى كراكتين ألقوها بأماكن متفرقة حتى لا يتم التعرف عليه .

تلقت قسم شرطة النزهة ، إشارة من شرطة النجدة بوجود بلاغ من الأهالى بوجود كرتونة تخرج منها رائحة كريهة بجوار صندوق قمامة بمنطقة الالف مسكن بداخلها اجزاء ادمية، عبارة عن ساقين ويدين.

انتقلت أجهزة الامن لمكان الواقعة ، وتبين أن الأشلاء عبارة عن ساقين وقدمين وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين ان العشيقة هى التى ظهرت فى الفيديو أثناء القاء الكرتونة وتبين انها مقيمة بمنطقة النزهة، القى القبض عليها ، وتبين انها متزوجة ولديها ابن وابنة، وانها على علاقة غير شرعية بالقتيل يسعى لإقامة علاقة غير شرعية مع إبنتهم وقاموا بالتخطيط لقتله وتقطيعه لاجزاء .

المصرى اليوم

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