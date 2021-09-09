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رئيس «تسويق السياحة» بالأقصر: خاطبنا أندية الطيران بالعالم للمشاركة في «البالون الطائر»

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رئيس «تسويق السياحة» بالأقصر: خاطبنا أندية الطيران بالعالم للمشاركة في «البالون الطائر» رئيس «تسويق السياحة» بالأقصر: خاطبنا أندية الطيران بالعالم للمشاركة في «البالون الطائر»

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قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن اللجنة بدأت في مخاطبة أندية الطيران في العالم للمشاركة في ماراثون البالون الطائر، مطلع العام المقبل، والذى سبق ان نظمته المحافظة في 2017 بمشاركة 33 دولة.

وأضاف «عثمان» في تصريحات صحفية، الخميس، أنه سيتم دعوة 50 دولة، مشيرًا إلى أنه «تم الحصول على موافقة 28 دولة حتى الآن، للاستمتاع بعظمة الحضارة المصرية القديمة من مقابر وادى الملوك والملكات وكذلك المعابد الفرعونية بجانب المناظر الطبيعية، ومشاهدة طريق الكباش بعد اكتماله وافتتاحه رسميا كأكبر متحف مفتوح في العالم».

وأوضح أن رحلات البالون في بدايتها بالأقصر كانت رحلات اختيارية، سرعان ما تحولت وقتها إلى رحلات داخل البرنامج السباحى، حتى أصبحت الان واحدة من اكبر مكونات البرنامج السياحى للزائرين لعاصمة السياحة في العالم.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن هذه الرحلات حققت العديد من النجاحات والتميز بفضل العديد من العوامل لعل ابرزها استقرار الطقس بالاقصر، بجانب تميز الطيارين المصرين بفضل التدريبات المتتالية التي تشرف عليها سلطات الطيران المدنى بالاضافة إلى ادخال العديد من التقنيات الحديثة التي ساهمت في زيادة درجة السلامة التي يتميز بها البالون المصرى منذ نشاته وجعلته الأقل في العالم ويحتل التصنيف الثالث من بين الدول التي تتم فبها هذا النوع من رحلات المغامرة حول العالم.

وتابع أن سياحة البالون الطائر التي تتفرد بها الأقصر شهدت إقبالًا كبيرًا في هذه الفترة من قبل السياح، وذلك عقب عودة الرحلات الروسية، وارتفاع اعدادها لمدن البحر الاحمر، وساعد الدعم الحكومى لهذا القطاع في اقبال المستثمرين على الاستثمار به، وهى السياحة التي تتفرد بها الأقصر بين مختلف مقاصد السياحية.

البالون الطائر بغرب الاقصر
البالون الطائر بغرب الاقصر
البالون الطائر بغرب الاقصر
البالون الطائر بغرب الاقصر
البالون الطائر بغرب الاقصر

المصرى اليوم

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