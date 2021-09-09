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نيمار يقود البرازيل فى مواجهة بيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

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نيمار يقود البرازيل فى مواجهة بيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال نيمار يقود البرازيل فى مواجهة بيرو بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

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يستضيف منتخب البرازيل نظيره البيروفي، غدا الجمعة، في مدينة ريسيفي في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وسيعتمد منتخب السامبا على نجمه الأول نيمار دا سيلفا والمهاجم الهداف جابيجول في الهجوم، بحسب ما ذكره «تيتي» المدير الفني لراقصي السامبا.

وأوضح المدرب البرازيلي بإيجاز في مؤتمر صحفي عقده أمس أن «تشكيلة مباراة الأرجنتين هي نفسها تشكيلة مباراة بيرو».

وسيقوم المدرب، الذي قاد المران الأخير قبل المباراة أمس، بالدفع بالتشكيلة نفسها التي بدأت مباراة الكلاسيكو أمام الأرجنتين الأحد الماضي، والتي تم إيقافها بعد انتهاك 4 من لاعبي الضيوف البروتوكول الصحي الذي وضعته السلطات لدخول البرازيل كنوع من الوقاية ضد (كوفيد-19).

وسيعتمد تيتي على نيمار وجابرييل باربوسا «جابيجول» في الخط الأمامي، وسيدعمهم لوكاس باكيتا وإيفرتون ريبيرو وجيرسون وكاسيميرو في خط الوسط.

وسيتعين على المدافعين دانيلو وإدير ميليتاو ولوكاس فيريسيمو وأليكس ساندرو، إغلاق الطريق نحو مرمى الحارس إيفرتون.

وعن منتخب بيرو، الذي سيفتقد لخدمات مهاجمه باولو جيريرو بسبب الإيقاف، أكد تيتي أنه منافس «معروف» له، وتتصدر البرازيل التصفيات بحصولها على العلامة الكاملة حيث تمتلك 21 نقطة من 7 انتصارات في 7 مباريات، وللحفاظ على هذا المركز، أكد تيتي ضرورة مواصلة الانتصارات والأداء الجيد.

المصرى اليوم

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