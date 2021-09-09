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هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي؟ سيد عبد الحفيظ يرد

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هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي؟ سيد عبد الحفيظ يرد هل يرحل محمد الشناوي عن الأهلي؟ سيد عبد الحفيظ يرد

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كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حقيقة ما يتردد حول رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، في ظل العروض المغرية التي يتلقاها الحارس العملاق.

وقال سيد عبدالحفيظ: محمد الشناوي باقٍ في الأهلي، والنادي يقدر أبنائه جيداً، ولم تأت لنا أي عروض خارجية بشأنه.

وأضاف سيد عبدالحفيظ: محمد الشناوي ليس مجرد لاعب في الفريق، إنه حارس المرمى الأساسي للفريق ومنتخب ، وهو قائد الفريق، وعنصر أساسي ولديه علاقة وارتباط قوي مع النادي الأهلي.

وكانت تقارير في الفترة الماضية قد ذكرت أن حارس مرمى الأهلي لديه عروض مغرية جداً من بعض الأندية الخليجية، وأنه ربما يرحل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة أمام هذه المغريات.

المصرى اليوم

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