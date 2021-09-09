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الكشف عن طبيعة إصابات لاعبي بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

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الكشف عن طبيعة إصابات لاعبي بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة الكشف عن طبيعة إصابات لاعبي بايرن ميونخ قبل مواجهة برشلونة

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يستعد العملاق الألماني فريق بايرن ميونخ لخوض مباراتين من العيار الثقيل، في الأسبوع المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات.

ويواجه بايرن ميونخ عقب العودة نظيره ومنافسه القوي لايبزج في بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى «البوندزليجا»، ثم يواجه بعدها نظيره برشلونة في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا بدوري المجموعات هذا الموسم.

ويواجه بطل الدوري الألماني مشكلة قبل المباراتين في ظل الإصابات الكثيرة التي تضرب صفوف الفريق في الفترة الحالية، حيث تضم قائمة المصابين في الفريق 8 لاعبين، هم: مارك روكا، وأوباميكانو وتوماس مولر وبنيامين بافارد وكينجسلي كومان وتوليسو وديفيز ولوكاس هيرنانديز.

وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية في تقرير لها اليوم طبيعة إصابات هؤلاء اللاعبين، حيث قالت إن مارك روكا ليس لائقاً للمشاركة في مباراة لايبزج حتى الآن، وسيخضع لاختبار طبي جديد غداً لحسم موقفه، فيما سيغيب الثنائي توماس مولر وأوباميكانو عن مباراة لايبزج، وسيكونان جاهزين للمشاركة أمام برشلونة.

وأوضح التقرير أن بنيامين بافارد ليس جاهزاً بشكل تام، فيما تبدو فرص مشاركة ديفيز ضعيفة بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، وأكد الجهاز الطبي أن توليسيو سيغيب لفترة ليست بالقليلة، وأخيراً سيشارك لوكاس هيرنانديز، وفقاً لتصريحات المدرب ناجلزمان، المدير الفني للفريق البافاري، في مباراة واحدة فقط، إما برشلونة أو لايبزج لعدم تعافيه بشكل كامل حتى الآن.

المصرى اليوم

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