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بعد 29 هدفاً.. دفاع الأهلي صداع في رأس موسيماني قبل انطلاق الموسم الجديد

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بعد 29 هدفاً.. دفاع الأهلي صداع في رأس موسيماني قبل انطلاق الموسم الجديد بعد 29 هدفاً.. دفاع الأهلي صداع في رأس موسيماني قبل انطلاق الموسم الجديد

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يبحث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن حل لأزمة الدفاع التي عانى منها الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وكان الدفاع أحد النقاط السلبية التي ركز عليها بيتسو موسيماني في تقريره عن الفريق في الموسم المنصرم، والذي حل فيه الأهلي في المركز الثاني خلف بعد التعادل في مباريات وخسارة مباريات آخرى كان من المفترض أن يفوز بها الفريق بسهولة.

واهتزت شباك المارد الأحمر في الموسم الماضي بـ 29 هدفاً في مباريات بطولة الدوري الممتاز، وهو الرقم الذي يعتبره موسمياني كبير، خاصة في ظل وجود حارس عملاق بحجم محمد الشناوي خلف خط دفاع الأهلي.

وعقد بيتسو موسيماني جلسة عقب عودته من إجازته في جنوب إفريقيا مع مسؤولي لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة من أجل الاستقرار على عناصر خط الدفاع في الموسم الجديد، وتحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم والعناصر التي ستبقى في الفريق.

المصرى اليوم

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