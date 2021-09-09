الشيف الخاص لرونالدو: الدجاج ولحوم العجول سر رشاقة وتألق الدون فى الملاعب

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حياة النجوم مليئة بالأسرار خلف الجدران خصوصا فيما يتعلق بحياتهم الشخصية كما أن الجماهير لديها فضول في معرفة نوعية الأطعمة التي يتناولها هؤلاء النجوم خصوصا إذا كان النجم بحجم ومكانة وتاريخ الفتى الذهبى البرتغالى كريستيانو رونالد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزى.

صحيفة ذا ميرور الإنجليزية حاولت فك طلاسم النظام الغذائى للدون من خلال مقابلة مع الإيطالي جورجيو بارون، الطاهي السابق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كشف عن أسرار النظام الغذائي الخاص باللاعب.

وأشرف الطاهي الشهير جورجيو بارون على النظام الغذائي لكريستيانو رونالدو (36 عاما) طيلة الفترة التي قضاها في إيطاليا، أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وبحسب «سكاي نيوز عربية» قال بارون في حديث للصحيفة، إن السر في نظام رونالدو الغذائي لا يكمن في الأطعمة باهظة الثمن، وإنما في كونها صحية.

وأضاف، كنت أحضر له الأطعمة العضوية والأسماك والدجاج ولحم العجل والبيض والأفوكادو وزيت جوز الهند والأرز البني.

وبين بارون أن رونالدو كان يفضل اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، مع تقليل السكريات والدهون والكربوهيدرات إلى الحد الأدنى.

وأشار الطاهي الإيطالي إلى أن رونالدو كان يحب المأكولات البحرية مثل القريدس والأخطبوط، هذا إلى جانب الحبوب الكاملة والسلطات، وأنه كان يستخدم زيت جوز الهند في وجبات النجم البرتغالي، لأنه يساعد على حرق السعرات الحرارية.

وأوضح الطاهي الشهير جورجيو بارون أن نظام رونالدو الغذائي كان مقترنا بتدريب شاق، كما أنه كان يحرص على تناول الطعام في وقت مبكر من المساء.