لابورتا يواصل تدمير برشلونة .. نجم جديد مرشح للرحيل

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بات نادي برشلونة الإسباني مهدد بفقدان نجم جديد من نجومه الكبار في الفترة المقبلة، في ظل السياسة التقشفية الصعبة التي يدير بها خوان لابورتا، مقاليد الأمور في النادي الكتالوني.

ورحل عن برشلونة في الصيف الجاري قائده الأسطوري ليونيل ميسي، ومن بعده الهدّاف الفرنسي أنطوان جريزمان، والبرازيلي إيميرسون رويال، في سلسلة من نزوح نجوم الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية عن أن نجم الفريق اللاعب الجوكر سيرجي روبيرتو، بات هو الآخر على أبواب الرحيل عن النادي سواء في الانتقالات الشتوية المقبلة أو في الصيف المقبل.

ويرفض سيرجي روبيرتو حتى الآن تمديد عقده مع النادي الكتالوني في ظل العرض الزهيد الذي يقدمه له خوان لابورتا، والذي يتضمن تقليص كبير في راتبه الحالي.