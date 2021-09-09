أخبار عاجلة

محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور -
رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم -
بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة -
بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة) -
محكمة تنفيذ إدارية بالرياض -
خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021 -
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مي كساب تنافس نضال الشافعي في «هزر فزر مع لولي»

Print
مي كساب تنافس نضال الشافعي في «هزر فزر مع لولي» مي كساب تنافس نضال الشافعي في «هزر فزر مع لولي»

لاقتراحات اماكن الخروج

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج «هزر فزر مع لولي» الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد المقبلين، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنانة مي كساب وهشام إسماعيل وحسام داغر، والثاني يضم الفنان نضال الشافعي وأمير صلاح الدين وسارة الشامي.

يذكر أن برنامج «هزر فزر مع لولي» عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

محافظ الوادي الجديد ورئيس «تنمية الصعيد» يناقشان خطة تطوير مجمع التمور

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

رئيس جامعة طنطا: قافلتنا الطبية قدمت خدماتها لـ1391 مواطنًا بـ«قرانشو» في الغربية اليوم

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر ريال مدريد (0)-(0) إنتر .. لحظة بلحظة

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)

بث مباشر الآن .. ليفربول ضد ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا 2021 (لحظة بلحظة)