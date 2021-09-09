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"بلدية تنومة" تكثّف جهودها الميدانية لمعالجة التشوه البصري

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لمتابعة أعمال التشجير والتجميل وري المسطحات الخضراء

كثّفت بلدية محافظة تنومة، أعمالها ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا؛ لمعالجة مظاهر رئيسية من مظاهر التشوه البصري في كافة مدن المملكة.

وتفصيلًا، بمتابعة من أمين منطقة عسير الدكتور "وليد الحميدي" وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة تنومة "عبدالله مفرح الشهري"، قامت بلدية تنومة بتشكيل فريق عمل ميداني من منسوبي البلدية، وعملت على إعداد خطة عمل شاملة لجميع المرافق العامة والأرصفة والممرات، إضافة إلى متابعة أعمال التشجير والتجميل وري المسطحات الخضراء ومعالجة حفر الشوارع، ورفع الصبات الخرسانية والسيارات التالفة ومخلفات البناء وأعمدة الإنارة.

وأوضح "الشهري" أن البلدية تكثّف أعمالها الرقابية الميدانية لضبط المخالفات ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة، وتكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، ورصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولًا بأول، والحد من التخلص غير النظامي من النفايات ومخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء.

وأكد "الشهري"، أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أحياء وقرى المحافظة؛ حاثًّا المواطنين والمقيمين على التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة ورصد التشوهات البصرية، عبر حملة (صور وأرسل)، التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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