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"مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط

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"مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط "مسيرات فاشلة".. البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط
فيما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة (المفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في اعتداء ممنهج ومتواصل على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها، مجددة وقوفها التام في صف واحد إلى جانب شقيقتها المملكة العربية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وطالبت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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