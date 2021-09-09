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شاهد.. جولة مفاجئة لرئيس بلدية بيشة تنتهي بإغلاق 3 مطاعم ومداهمة

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أكد مضاعفة الكوادر الرقابية مؤخراً ودعا للالتزام بالاشتراطات النظامية

شاهد.. جولة مفاجئة لرئيس بلدية بيشة تنتهي بإغلاق 3 مطاعم ومداهمة

فاجأ رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان، عدداً من المطاعم والمنشآت التجارية خلال جولته التفتيشية برفقة طواقم رقابية وصحية؛ وذلك للتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات النظامية والبلدية والصحية الخاصة بهذه الأنشطة التي تتعلق بالصحة الغذائية للمستهلك.

وأثناء الجولة الرقابية تم إغلاق ثلاث مطاعم ومداهمة موقع لتحضير الأسماك وبيعه يفتقر للاشتراطات الصحية تديره عمالة وافدة.

وأوضح رئيس البلدية أن البلدية مؤخراً ضاعفت عدد كوادرها العاملين في الرقابة الميدانية للقيام بالجولات الرقابية، إذ وصل عدد الجولات الرقابية خلال اليومين الماضيين للبلدية إلى أكثر من ٥١ جولة، وإغلاق أكثر من ٢٠منشأة، ومصادرة الكثير من كميات الغذاء غير الصالحة للاستخدام.

وأكد "آل جليان" ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية والتدابير الاحترازية، وأن العقوبات ستكون حاضرةً للمخالفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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