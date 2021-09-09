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للتوريد خلال نوفمبر.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

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للتوريد خلال نوفمبر.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح للتوريد خلال نوفمبر.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح
لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن والمحافظة على مستويات الخزن

للتوريد خلال نوفمبر..

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم، عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية (360) ألف طن قمح للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (6) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد أن طرح هذه الدفعة تأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح.

يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.7) مليون طن، إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (550) ألف طن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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