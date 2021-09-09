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مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 5.9% خلال يوليو بدعم نشاط التعدين

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مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 5.9% خلال يوليو بدعم نشاط التعدين مؤشر الإنتاج الصناعي بالسعودية يرتفع 5.9% خلال يوليو بدعم نشاط التعدين

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 5.9% في شهر يوليو/ تموز 2021، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.8%، والذي يبلغ وزنه القياسي في المؤشر 74.5%، حيث زادت المملكة إنتاج النفط من 8.4 مليون برميل يومياً في يوليو /تموز 2020 إلى 9.4 مليون برميل يومياً في يوليو / تموز2021.

وتابع التقرير أن إنتاج نشاط الصناعة التحويلية انخفض في يوليو بنسةبة 9.2% على أساس سنوي.

وأشار التقرير أن قطاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر يوليو/ تموز 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وانخفض الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 9.2% مقارنة بشهر يوليو 2020/ تموز، كما انخفض الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن نظراً لتدني وزن هذا النشاط في المؤشرإذ يبلغ 2.9%.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.3% في شهر يوليو/ تموز 2021 مقارنة بالشهر السابق يونيو / حزيران 2021.

كما ارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.1% مقارنة كذلك بالشهر السابق.

وانخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر السابق يونيو/ حزيران 2021، كما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 7.9% مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي لإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض.

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