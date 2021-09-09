أخبار عاجلة

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021 -
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا -
الأهلي يجدد عقد مهاجمه 5 سنوات خلال صيف 2021 بأوامر موسيماني -
سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو) -
الإسماعيلي يسعى لشراء نجم سيراميكا كليوباترا -
على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور) -
مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس حار بشمال سيناء

Print
طقس حار بشمال سيناء طقس حار بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس حار خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 17 وحتي 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين25 إلى 31 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 31 درجة ومدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 17 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة على استقرار الأحوال الجوية، وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا

ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا

«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا

لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا