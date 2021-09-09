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واصلت اسعار فئات الذهب في الأردن التراجع، خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021 بالأردن، وانخفض سعر الجرام الواحد من الذهب عن سعر أمس الأربعاء بمقدار 20 فلس، سواء في سعر البيع أو الشراء لكل فئة من الفئات الثلاث الشهيرة.

وأُعلن صباح اليوم سعر الجرام من الذهب «عيار 21» اليوم بسعر 36.50 دينار أردني للبيع، و35.00 دينار للشراء.

سعر الذهب في الاردن اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021



وتتكفل «النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن» بإعلان أسعار الذهب يوميًا، وتطالب التجار للالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

و أُعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 43.40 دينار أردني للبيع، و40.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 36.50 دينار أردني للبيع، و35.00 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32.60 دينار أردني للبيع، و29.70 دينار أردني للشراء.

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