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افتتحت أسعار الذهب بالكويت عمليات التداول اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021، بثبات سعري وسجلت فئات الذهب بالكويت أسعار قريبة من أسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 «بدون المصنعية» مبلغ 15.221 دينار كويتي، بما يعادل 50.619 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.



اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021



وتقدم جريدة المصري اليوم لقرائها رصد بأسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

سعر الذهب «عيار 24» اليوم في الكويت، 17.378 دينار كويتي، ويقابله 57.792 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.945 دينار كويتي، مقابل 53.025 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.221 دينار كويتي، مقابل 50.619 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.047 دينار كويتي، ويقابله 43.387 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 540.519 دينار كويتي، مقابل 1797.536 دولار أمريكي.

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