أخبار عاجلة

خفايا الانسحاب من أفغانستان.. "بلينكن" و"أستن" حاولا إقناع "بايدن" بتأخيره لكنه رفض -
ابنته وزوجتاه.. تفاصيل العثور على 3 جثث داخل منزل «مسجل خطر» بعد قتله في قنا -
«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال -
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021 -
لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا -
الأهلي يجدد عقد مهاجمه 5 سنوات خلال صيف 2021 بأوامر موسيماني -
سعد سمير يبكي بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لصفوف فيوتشر .. والخطيب يواسيه (فيديو) -
الإسماعيلي يسعى لشراء نجم سيراميكا كليوباترا -
على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور) -
مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الذهب بالكويت صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

Print
أسعار الذهب بالكويت صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 الذهب بالكويت صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

افتتحت الذهب بالكويت عمليات التداول اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021، بثبات سعري وسجلت فئات الذهب بالكويت أسعار قريبة من أسعار أمس الأربعاء.

وسجل سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 «بدون المصنعية» مبلغ 15.221 دينار كويتي، بما يعادل 50.619 دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم.

الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ 2021

وتقدم جريدة المصري اليوم لقرائها رصد بأسعار فئات الذهب في دولة الكويت، صباح اليوم الخميس 9 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.378 دينار كويتي، ويقابله 57.792 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.945 دينار كويتي، مقابل 53.025 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.221 دينار كويتي، مقابل 50.619 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.047 دينار كويتي، ويقابله 43.387 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 540.519 دينار كويتي، مقابل 1797.536 دولار أمريكي.

أقرأ أيضًا للمقارنة:

اسعار الذهب في الكويت اليوم الاربعاء 8 ــ 9 ــ 2021
أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة بالنواب لإعادة النظر في أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة

طلب إحاطة بالنواب لإعادة النظر في أسعار الخدمة بالمستشفيات الخاصة

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأربعاء 15 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الأربعاء 15 - 9 - 2021

عادت للانخفاض عالميا .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

عادت للانخفاض عالميا .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021

iPhone 13 Pro .. الإمكانيات الكاملة والأسعار لسلسة هواتف Apple الجديدة وأبرز الإختلافات

iPhone 13 Pro .. الإمكانيات الكاملة والأسعار لسلسة هواتف Apple الجديدة وأبرز الإختلافات