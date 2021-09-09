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متحدث "الحج": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية و"اعتمرنا أعمال" هو المسؤول

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متحدث "الحج": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية و"اعتمرنا أعمال" هو المسؤول متحدث "الحج": المعتمر من الخارج مرتبط بشركة سعودية و"اعتمرنا أعمال" هو المسؤول
"سعيد": في حالة وجود خانات زمنية غير مستغلة يتم طرحها مباشرة للمعتمرين من داخل المملكة

متحدث

أكد متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد أن تطبيق توكلنا يشهد الآن توسعاً في الاستخدام من قبل المواطنين المقيمين والزائرين بدول مجلس التعاون وفي المرحلة المقبلة سيشمل القادمين للعمرة من خارج المملكة بمختلف أنواع التأشيرات.

وأضاف سعيد أن المعتمر القادم من خارج المملكة مرتبط بشركة عمرة سعودية تقوم بتقديم كافة الخدمات له طيلة فترة إقامته بالمملكة، لافتا إلى أن هناك تطبيق اعتمرنا أعمال هو المسؤول عن الجداول الزمنية للتفويج للمعتمرين وفق الطاقات الاستيعابية.

وتابع وفق ما نقلته قناة : في حالة وجود خانات زمنية غير مستغلة يتم طرحها مباشرة للمعتمرين من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين للاستغلال الأمثل للـ70 ألف معتمر بمختلف الأوقات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية