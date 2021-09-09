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بطائرة مستأجرة.. وعد من "طالبان" برحيل 200 أمريكي من أفغانستان!

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بطائرة مستأجرة.. وعد من "طالبان" برحيل 200 أمريكي من أفغانستان! بطائرة مستأجرة.. وعد من "طالبان" برحيل 200 أمريكي من أفغانستان!
ظلوا بعد انتهاء عملية الإجلاء وبينهم مواطنو دول أخرى.. تسهيل مغادرة

بطائرة مستأجرة.. وعد من

قال مسؤول أمريكي: إن سلطات حركة طالبان وافقت على السماح برحيل 200 مدني أمريكي ومواطنين من دول أخرى ظلوا في أفغانستان بعد انتهاء عملية الإجلاء الأمريكية.

ووفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، أشار المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أن طالبان ستسمح لهؤلاء بالرحيل على متن طائرات مستأجرة من مطار كابل.

وقال المسؤول لـ"رويترز": إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص زلماي خليل زاد ضغط على طالبان للسماح برحيل هؤلاء الأشخاص.

ومن المتوقع أن يتم ترحيل هذه المجموعة من أفغانستان اليوم الخميس.

غير أن المسؤول الأمريكي لم يقل إن كان هؤلاء المواطنون الأمريكيون ومواطنو الدول الأخرى هم من أولئك الذين تقطعت بهم السبل لأيام في مدينة مزار الشريف؛ بسبب عدم السماح للطائرات المستأجرة بالرحيل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الثلاثاء: إن العمل جارٍ مع حركة طالبان، لأجل تسهيل انطلاق رحلات طيران مستأجرة إضافية من العاصمة الأفغانية كابل للأشخاص الذين يسعون لمغادرة أفغانستان بعد مغادرة القوات والدبلوماسيين الأمريكيين.

وأشار "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، إلى أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع حركة طالبان "في الساعات الأخيرة" من أجل تأكيد الترتيبات.

وأوضح أن طالبان أعطت تأكيدات بتوفير ممر آمن لجميع الراغبين في مغادرة أفغانستان بوثائق سفر مناسبة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستلزم طالبان بهذا التعهد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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