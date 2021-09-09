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المواطن كلمة السر.. دور أساسي لكل فرد في المجتمع لإنجاح "برنامج تنمية القدرات البشرية"
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
"غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين"
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
ألمانيا تقدّم 100 مليون يورو مساعدات لفلسطين
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
أمير جازان بالنيابة: تسجيل "جزر فرسان" باليونسكو دليل حرص واهتمام القيادة لإبراز حضارة وثقافة المملكة
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
يلبِّي احتياجات جميع شرائحهم.. ما مكاسب السعوديين من برنامج تنمية القدرات البشرية؟
-
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
"سدايا" تعلن بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
تقنية وثورة صناعية.. "تنمية القدرات البشرية" يعكس مسارات رؤية تواكب العصر
-
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 08:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
أغرب جريمة في التجمع الخامس ???? الضحية قطة والجانى كلب والمتهم سيدة !!
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 09 سبتمبر 2021 09:01 صباحاً
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الأربعاء 15 سبتمبر 2021 04:37 مساءً
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