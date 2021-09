وظائف خالية لجميع المؤهلات في القاهرة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبني سويف

★ ★ ★ ★ ★

1- شركة امريكانا (مطاعم كنتاكى- بيتزاهت- هارديز) تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف

على الوظائف التالية

- عضو فريق (بائع)

مكان العمل: م.نصر / مصر الجديده / التجمع/المعادى

الشروط المشتركة:

- مؤهل لا يقل عن اعداديه ومتوسط وعالي وطلبة

- حد اقصى للسن 35 سنة

الحقوق والمزايا:

- مرتب للدائم 2300 اساسى ( للطلبه المرتب 1650 )

- من 300 إلى 500 بدل مواصلات + وجبه + تيبس في بعض السلاسل

- العمل 9 ساعات

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

العنوان: كنتاكي شارع عين شمس بعد احمد عصمت وقبل ناصيه إبراهيم عبدالرازق امام بي تك الفرع الجديد بعين شمس الشرقية بجوار كوداك وأسفل مستشفى تبارك

الميعاد: يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021 من الساعة 12 م إلى 4 عصرا

للتواصل: 01289410513- 01000018172

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_الاسكندرية يوم الخميس الموافق 09 سبتمبر 2021 م .

لفروع: ( المندرة- السيوف- كرموز- العجمي- العامرية )

عنوان_المقابلات :

الاسكندرية: كرموز- طريق المحمودية ش كوبري غيط العنب- عمارة رنين- شركة امان بجوار مستشفي البلشي (راقوده حاليا) مقابل جهاز الخدمة الوطنية .

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- الاستعلام وجمع البيانات وإجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والسلوكي للعميل .

* متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه .

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط :

MR. Ahmed Ibrahim- 01013122033

3- تعلن شركة أمان_للخدمات_المالية– إحدى شركات مجموعة رايه القابضة للاستثمارات المالية- عن فرص لشغل وظيفة مسئول_مبيعات_داخلية بمحافظة الدقهلية يوم الخميس الموافق 09 سبتمبر 2021 م

عنوان_المقابلات: المنصورة- المشاية السفلية ش صابر الاشقر امام ملاهي بيبو لاند- شركة امان بجوار قنديل مصر.

المواعيد: من 10 ص: 3 م

للتعيين بالفروع الاتية :

1) بلقاس ( الدقهلية )

مجال_الشركة: مبيعات الهواتف والاجهزة الكهربائية والمنزلية.

الشروط:

• ان يكون خريج جامعي (مؤهل عالي) فقط

• يفضل من لديه خبرة بمجال المبيعات الداخلية (الاجهزة الالكترونية- الهواتف)

• حسن المظهر.

• التقديم للجنسين.

• السن لا يزيد عن 30.

• ان يكون من ساكني المدن_المذكورة فقط.

المميزات :

• 5 ايام عمل- يومين اجازة متغيرة.

• 9 ساعات عمل.

• تامين (حياة- طبي- اجتماعي).

• رواتب مجزية + عمولات على المبيعات.

• فرص قوية للترقي الوظيفي.

• امكانية تقسيط منتجات من الشركة.

- يرجي احضار صورة المؤهل وبطاقة الرقم القومي .

يتم_التواصل عن طريق خدمة الواتساب فقط :

Whats App only @01069097007

MR. Mohamed Ali

4- مجموعة مطاعم بافلوبرجر تعلن عن اليوم المفتوح للتوظيف

تعلن مطاعم بافالو برجر عن فتح باب التعيين للوظائف التاليه :-

- مدير مطعم يشترط خبره في مجال الفاست فود

- مساعد مدير مطعم يشترط خبره في مجال الفاست فود

- عضو فريق مطعم خبره أو بدون ويشمل ( كاشير – ويتر – مساعد شيف – الخ)

الشروط :-

خريجين فقط – شباب فقط – موقف واضح من التجنيد

الحقوق والمميزات :-

راتب مجزي – بدلات- حوافز شهرية- ترقيات للمتميزين – تدريب متخصيين

تأمين صحي خاص- تأمين إجتماعي- توفير سكن لوظيفه عضو الفريق

اقرأ الاعلان- انزل اعمل مقابله- استلم شغلك

للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية : اضغط هنا والذهاب مباشرا دون انتظار مكالمة على العنوان التالي:::

الذهاب إلى مقر الادارة على العنوان 60 ش عبدالله العربى- الحى السابع- مدينه نصر- أعلى كافيه فوتبول – الدور الرابع تبدأ المقابلات يوم الاربعاء والخميس القادم الموافق 15 و16 /9/2021 من الساعة 11ص حتى 5 م

للتواصل :- 01149952175 – 01140441456

واتس اب :- 01114400518

أو التسجيل مباشرا على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

5- مطلوب بنات متحدثي للغة الصينية للعمل بشركة OPPO

( فرع القاهرة )

قسم: HR

الشروط :

- خريجين .

-مستوي جيد جدا من اللغة الصينية

- يفضل سكان المناطق القريبة من مدينة نصر

اللي مهتمة تبعت ال CV على الايميل «hr@oppo-aed-eg.com»

و في subject تكتب HR Chinese Speaker

6- شركة أوبو ايجيبت تطلب مندوب مبيعات داخلي

OPPO Egypt is hiring Sales Representative Indoor Department: Oppo stores

Location: Shbiien elkoom- El Monofya

Responsibilities:

-Present، promote and sell products using solid arguments to existing and prospective customers

Requirements :

* Bachelor degree

* Age: 23-30

* Exp: 1-3 years in Sales in the same field are welcomed

* Excellent presentation and communication skills

* A Very good command of English

* MS Office skills

If you are interested send your updated CV to Oppohr21@gmail.com

And mention the job title

(Sales Representative )

7- تعلن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر إحدي شركات راية القابضة

عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_بني_سويف

( لفرع سمسطا )

الوظائف_المتاحة:

1) مدير_فرع:

المهام الوظيفة:

الإشراف المباشر على العمل بالفرع.

مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة داخل النطاق الجغرافي للفرع.

مسؤول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد وكفاءة وجودة محفظة التوظيف بالفرع.

مسؤول عن وضع الخطط والبرامج الخاصة بالترويج للشركة في نطاق عمل الفرع وذلك بهدف تحقيق المستهدف من الخطة.

متابعة عمل المجموعات الميدانية والإدارية لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

القيام بالزيارات الميدانية لعينات من الحالات، وخاصة للتمويلات الجديدة للتحقق من جدية الطلبات المقدمة وحسن الاستعلام المعد عن العملاء ومدى مناسبة مبلغ التمويل مع حجم الانشطة القائمة وتدفقاتها النقدية.

المتابعة الفعالة للموظفين لترشيد المصروفات للوصول لنقطة التعادل في أقرب وقت ممكن.

تقديم التقارير.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 3 سنوات في مجال التمويل الأصغر

القدرة على التخطيط والتنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

2) رئيس_مجموعة_الاخصائيين: -

المهام_الوظيفة:

مسؤول عن تحقيق أهداف الشركة على مستوي مجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

مسؤول على تطبيق الخطة الموضوعة من حيث الإنتاجية والسداد والمحفظة في خطر لمجموعة الإخصائيين المشرف عليهم.

متابعة عمل المجموعة لتوسيع قاعدة المستهدفين من العملاء.

عقد اجتماعات دورية مع المجموعة لمناقشة مستوى سير العمل وتشخيص المشكلات وتحليل أسبابها والوصول إلى الحلول اللازمة.

مراجعة طلبات التمويل التي يقدمها الأخصائين والتحقق من جدية المعاينات واستيفائها للشروط الواردة بالسياسة.

متابعة معدلات سداد الأقساط في تواريخ استحقاقها.

مقابلة العملاء لبحث مشكلاتهم وشكواهم وكذلك لتحديد موقفهم من سداد الأقساط المتأخرة عليهم والعمل على تصفية المتأخرات.

إصدار التوصيات بخصوص طلبات القروض .

تقديم التقارير إلى مدير الفرع عن أداء المجموعة الحالي والمستقبلي وكذلك التوصيات اللازمة لتطويره.

القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة.

المتطلبات_الوظيفة:

مؤهل عالي مناسب.

خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

القدرة على التنسيق والقيادة واتخاذ القرارات.

القدرة على الاتصال والإدارة والعمل الميداني.

أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

يتم ارسال السيره الذاتيه على:-

Raafat_fawzi@rayacorp.com

يتم التواصل عن طريق الرقم الاتي:

What's App only:

01146699196

MR / Raafat Fawzy

8- شركة خير بلدنا في الفترة الحالية، فإن الشركة تعلن عن رغبتها في ضم كوادر بفرع العجمى

1- وظائف المديرين:

مدير فرع- مدير قسم الأغذية الطازجة- مدير مسائي (خبرة سابقة بنفس المجال)- مدير منطقة أمامية.

2- وظائف التشغيل:

_ دعم فنى IT

مشرف كاشير – كاشير – خلف الكاشير

مشرف خدمة توصيل طلبات – موظف خدمة توصيل ( دليفري )

سائق خدمة توصيل طلبات

- مشرف بقالة وأجبان- مشرف لحوم- مشرف أسماك- مشرف أغذية جافة- مشرف خضار وفاكهة- مشرف أدوات منزلية

- بائع بقالة وأجبان- بائع خضار وفاكهة- بائع أسماك- بائع لحوم ( جزار بلدى )- مشرف FMC

_ موظف مخزن

_ منسق توريدات (لوجستيك)

منسق ممرات

أمين مخزن- مراقب مخزون

مشرف أمن- موظف أمن- مراقب كاميرات

موظف خدمات

مكان العمل: العجمى آخر شارع البيطاش أمام كشرى التحرير

-------------

مزايا الشركة

*مرتبات مجزية *حوافز شهرية *تأمين طبي *تأمين اجتماعي *بدلات انتقال ومعيشة *فرص للترقي*

الشروط العامة :

* جميع المؤهلات الدراسية.

---------------

للتقدم يرجى ملء الاستمارة باللينك التالي: اضغط هنا

9- اكتيف أبوعلاء يطلب للتعيين:

1- مشرف اداري

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

١-الاشرف على العمليات الروتنيه اليوميه (امن- حركه- صيانه-نظافه)

٢- الإشراف على جميع الافراد التابعين له والقيام بالمهام المطلوبه .

٣-التفتيش على جميع المباني المسؤول عنها والتأكد من سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة.

٤-تقديم التقارير على أية مواد خطرة حول المباني ولها آثار وأضرار واضحة على السلامة العامة.

٥-تقديم التقارير الخاصة بمهام عمله مع حل المشكلات التي تحدث أثناء المناوبة..

٦-الإطلاع على دفتر التقارير والتفتيش عليها والتأكد من قيام الأفراد بإثبات عملية الاستلام والتسليم.

٧-التفتيش على الأفراد واكتمال الزي الرسمي ونظافة المظهر.

الشروط:

• موهل عالى

• خبرة بالمجال

• السن لايتجاوز 38 عام

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- مسؤول علاقات حكومية

مكان العمل: القاهرة

الوصف الوظيفي :

1. سفير الشركة لدى الجهات الحكوميه

2. تخليص معاملات الشركة لدى الجهات الخارجيه

3. القيام بتنفيذ كافة طلبات الشؤون الإدارية بكافة الجهات الحكومية.

4. القيام بتنفيذ كافة الطلبات الخاصة بإدارات الشركة من الجهات الحكومية.

الشروط:

• مؤهل عالى

• خبره بمجال العمل من سنه إلى 2

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

10- البان زاهر يطلب للتعيين:

1- عمال مخازن

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. إعداد واستكمال الطلبات للتسليم وفقًا للجدول الزمني.

2. استلام ومعالجة المنتجات والتخزين داخل المستودعات.

3. إجراء ضوابط المخزون والحفاظ على معايير الجودة العالية.

4. الحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وتحسين استخدام الفراغات.

5. تسجيل وتوثيق عمليات الخروج والدخول للمواد المختلفة.

6. الإبلاغ عن أي اختلافات للمنتجات أو الخامات.

7. التواصل والتعاون مع المشرفين وزملاء العمل.

--------------

الشروط:

• جميع المؤهلات

• فهم أساليب التخزين الحديثة ومتابعة تطورات المجال.

• اجادة المهارات التنظيمية والقدرة على استغلال المساحات.

• القدرة البدنية على رفع الأشياء الثقيلة.

--------------

الحقوق

• المرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

2- سائق

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

• مسؤول عن قيادة السيارة طبقاٌ للتعليمات الخاصة بقوانين القيادة والمرور المطبقة في جمهورية مصر العربية

• مسؤول عن سلامة كل محتويات السيارة حتى توصيلها للمكان المطلوب

• مسؤول تماماً عن الحفاظ على السيارة محل العهدة من التلف

• مسؤول عن نظافة السيارة

• مسؤول عن سلامة جميع أجزاء السيارة محل عهدته

• مسؤول عن متابعة عمليات الصيانة الدورية والصيانة العلاجية والوقائية وتغيير الزيت والتموين بالوقود

--------------

الشروط:

• التفهم الجيد لطبيعة عمله كسائق سيارة نصف نقل

• مهارات القيادة في الظروف المناخية الصعبة

• مهارات القيادة لفترة طويلة بدون توقف (4 ساعات على الأٌقل)

• الإلمام بمبادئ الصيانة الأساسية للسيارات

• رخصة قيادة مهنية (درجة ثانية على الأقل)

--------------

الحقوق

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

3- مراقب كاميرات

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. يراقب الشاشات الخاصة بـ كاميرات المراقبة للتأكد من اتباع الموظفين والزائرين لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة

2. يقوم بالإبلاغ الفوري لمدير الفرع بخصوص أي تجاوزات لسياسات وإجراءات التشغيل القياسية بالشركة تحتاج للتدخل الفوري وذلك لاتخاذ اللازم.

3. يقوم بعمل تقرير يومي بكل التجاوزات بالفرع ويرسلها لرئيسه المباشر بالشركة لاتخاذ اللازم.

4. يُبلغ عن كافة اعطال كاميرات المراقبة لرئيس قسم الامن للعمل على إصلاحها والمحافظة على سريان العمل بصورة سليمة.

5. إعداد التقارير اليومية والشهرية لتقديمها إلى المدير المباشر.

6. اتباع التعليمات، وتنفيذ متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية.

7. تأدية أي مهام أخرى يطلبها المدير المباشر في نفس المستوى من المسؤولية

--------------

الشروط:

1. خبرة في مجال مراقبة الكاميرات

2. مؤهل متوسط، عالى

3. إجادة التعامل مع الحاسب الآلى

4. لديه القدرة على الانتباه والتركيز العالى والمتابعة

5. القدرة على التعامل الفوري ورد الفعل السريع في حالات الطوارئ المختلفة

--------------

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

4- امن اداري

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1.مراقبة دخول وخروج العاملين والزوار والتحكم بحاجز البوابة .

2.التأكد من سيارات الشركة ومتابعة العدادات الخاصة بها .

3.متابعة والابلاغ فورا عن أي خلل أو شبهة .

4. مراقبة الحركة بالمستودعات في الفترة المسائية.

5. تسجيل الزوار في السجل الخاص بذلك مع تقديمهم للإدارة.

6. المعاينة الخارجية للشركة مع التأكد من السلامة العامة .

--------------

الشروط:

• حسن المظهر

• ثانوية عامة أو دبلوم

• السن لا يقل عن 21 ولا يزيد عن 45

• موقف محدد من التجنيد

--------------

الحقوق

• مرتب 2500 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

5- عمال انتاج

----------------

مكان العمل: القاهرة

----------------

الوصف الوظيفي :

1. تحضير أدوات وماكينات العمل وغسلها وتعقيمها

2. تعبئة المنتجات في العلب المخصصة وتغليفها.

3. وضع البار كود على المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء على العلبة..

4. ترتيب العلب في كراتين ووضعها في المكان المخصص .

5. غسل الأدوات والماكينات وشطف صالة الإنتاج وترتيبها في نهاية اليوم.

6. التأكد من إغلاق الماكينات والأجهزة في نهاية اليوم.

7. أي مهام أخرى يكلف بها ضمن نطاق العمل.

--------------

الشروط:

• إجادة القراءة والكتابة

• موقف محدد من التجنيد

• السن لا يزيد عن 35 سنة

--------------

الحقوق

• مرتب 2200 جنيه

• تأمين طبى

• تأمين اجتماعي

• وجبة

للتقديم للوظيفة يرجي التسجيل على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: اضغط هنا

11- تعلن شركة أمان_للتمويل_متناهي_الصغر إحدي شركات راية القابضة- عن رغبتها في شغل الوظائف التالية في محافظة_المنوفية يوم الخميس الموافق 09 سبتمبر 2021 م.

لفروع: (قويسنا- شبين_الكوم- منوف- تلا- الشهداء- اشمون- بركة_السبع)

عنوان_المقابلات:

المنوفية: قويسنا- شارع الصباحي _ أمام البنك الاهلى المصرى العمومي.

المواعيد من ١٠ ص ل ٣ م .

الوظائف_المتاحة:

1) أخصائي_تمويل: (جميع الفروع)

* المهام الوظيفة:

- الترويج الميداني لمنتجات الشركة ومقابلة الفئة المستهدفة من العملاء داخل النطاق الجغرافي المحدد له.

- شرح_أهداف الشركة والمزايا التي تقدمها للعملاء وإقناعهم بالاشتراك فيها.

- توفير المعلومات عن العملاء.

- الاستعلام وجمع البيانات عن العملاء وكذلك إجراء المعاينات ومناقشة وتقدير الموقف الاقتصادي والمالي والموقف السلوكي لأصحابها للتنبؤ بمدي قدرتهم على سداد الأقساط .

* المتطلبات_الوظيفة:

- مؤهل_عالي_فقط .

- يقيم داخل النطاق الجغرافي للمنطقة المرشح العمل بها.

- حديث التخرج أوخبرة سنتين في نفس المجال أو مجال مشابه.

2) رئيس_مجموعة: (جميع الفروع- يشترط الخبرة)

متطلبات الوظيفة:

- مؤهل عالي مناسب.

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات في في مجال التمويل الأصغر منهم سنتين على الأقل كرئيس مجموعة.

- أن يكون من أبناء النطاق الجغرافي للفرع.

3) مدير_فرع: (فرع_بركة_السبع)

- مؤهل عالي

- خبرة بمجال التمويل متناهي الصغر لاتقل عن 8 سنوات منهم سنتين على الأقل كمدير فرع.

4) امين_خزينة: (فرع الشهداء)

- خريج كلية تجارة فقط تقدير لا يقل عن جيد

- يفضل من لديه خبرة باعمال الخزينة والحسابات

- يفضل من لديه خبرة بالتمويل متناهي الصغر .

- يكون المرشح من النطاق السكني لمدينة الشهداء .

• المميزات: ( رواتب مجزية- تامين طبي- اجتماعي- حياة) .

•برجاء إحضار صورة_المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي

للاستفسار: التواصل واتس_اب فقط:

MR. Islam Magdy- 01091032558

