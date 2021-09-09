سبيد ميديكال إس إيه إي تحصل على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من جلوبال إميرجينج ماركتس (جي إي إم)

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أعلنت اليوم شركة "سبيد ميديكال" (المدرجة في بورصة مصر تحت الرمز EGX: SPMD) عن حصولها على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من "جي إي إم جلوبال ييلد المحدودة إس سي إس" (GEM Global Yield LLC SCS)، (GGY)، وهي مجموعة للاستثمارات البديلة الخاصة تتخذ من لوكسمبورج مقرا لهاً.

بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "جي حي واي" (GGY) تزويد شركة "سبيد ميديكال" (SPMD) بتسهيلات للاكتتاب بالأسهم تصل إلى 1،570 مليون جنيه مصري لمدة 36 شهراً لاستخدامها حسب تقديرها، رهناً بالشروط المتفق عليها. تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون لدى الشركة أي التزام بحد أدنى من السحب، وستكون مخولة لاستخدام هذه التسهيلات على أساس الحاجة طوال فترة الاتفاقية.

وقال السيد محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة "سبيد ميديكال" في معرض تعليقه: "يسرّنا الحصول على هذا التمويل الذي نعتبره تخفيفياً وأقل تكلفة، بحيث تتحكم الشركة بتوقيت كل عملية سحب وقيمتها. سيوفر التسهيل الجديد تمويلاً يمكن استخدامه لتنفيذ عمليات الاستحواذ، ودعم خططنا التوسعية القوية، وتمويل المشاريع الجديدة، فضلاً عن توحيد الالتزامات المصرفية الحالية. علاوة على ذلك، سيساهم هذا التسهيل بمساعدة الشركة على الحفاظ على نموها واستهلال عملية توزيع الأرباح النقدية على مساهميها في الوقت عينه، اعتباراً من العام المقبل."