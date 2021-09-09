أخبار عاجلة

المواطن كلمة السر.. دور أساسي لكل فرد في المجتمع لإنجاح "برنامج تنمية القدرات البشرية" -
أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين -
"غرفة المخواة" تحتضن مؤتمر "دور صندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين" -
ألمانيا تقدّم 100 مليون يورو مساعدات لفلسطين -
أمير جازان بالنيابة: تسجيل "جزر فرسان" باليونسكو دليل حرص واهتمام القيادة لإبراز حضارة وثقافة المملكة -
يلبِّي احتياجات جميع شرائحهم.. ما مكاسب السعوديين من برنامج تنمية القدرات البشرية؟ -
"سدايا" تعلن بدء التسجيل في معسكر علوم البيانات الافتراضي -
الأزمة الأفغانية تجرِّد وزير الخارجية البريطاني من منصبه -
تقنية وثورة صناعية.. "تنمية القدرات البشرية" يعكس مسارات رؤية تواكب العصر -
البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثي طائرة مسيرة تجاه مطار أبها الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

سبيد ميديكال إس إيه إي تحصل على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من جلوبال إميرجينج ماركتس (جي إي إم)

Print
سبيد ميديكال إس إيه إي تحصل على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من جلوبال إميرجينج ماركتس (جي إي إم) سبيد ميديكال إس إيه إي تحصل على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من جلوبال إميرجينج ماركتس (جي إي إم)

 

أعلنت اليوم شركة "سبيد ميديكال" (المدرجة في بورصة تحت الرمز EGX: SPMD) عن حصولها على التزام رأسمالي بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري من "جي إي إم جلوبال ييلد المحدودة إس سي إس" (GEM Global Yield LLC SCS)، (GGY)، وهي مجموعة للاستثمارات البديلة الخاصة تتخذ من لوكسمبورج مقرا لهاً.

بموجب الاتفاقية، ستتولى شركة "جي حي واي" (GGY) تزويد شركة "سبيد ميديكال" (SPMD) بتسهيلات للاكتتاب بالأسهم تصل إلى 1،570 مليون جنيه مصري لمدة 36 شهراً لاستخدامها حسب تقديرها، رهناً بالشروط المتفق عليها. تجدر الإشارة إلى أنه لن يكون لدى الشركة أي التزام بحد أدنى من السحب، وستكون مخولة لاستخدام هذه التسهيلات على أساس الحاجة طوال فترة الاتفاقية.

وقال السيد محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة شركة "سبيد ميديكال" في معرض تعليقه: "يسرّنا الحصول على هذا التمويل الذي نعتبره تخفيفياً وأقل تكلفة، بحيث تتحكم الشركة بتوقيت كل عملية سحب وقيمتها. سيوفر التسهيل الجديد تمويلاً يمكن استخدامه لتنفيذ عمليات الاستحواذ، ودعم خططنا التوسعية القوية، وتمويل المشاريع الجديدة، فضلاً عن توحيد الالتزامات المصرفية الحالية. علاوة على ذلك، سيساهم هذا التسهيل بمساعدة الشركة على الحفاظ على نموها واستهلال عملية توزيع الأرباح النقدية على مساهميها في الوقت عينه، اعتباراً من العام المقبل."

    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

وزير قطاع الأعمال: إطلاق علامة تجارية لمنتجات القطن المصرية نهاية 2021

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط