«أمراض النباتات»:برنامج تدريبي لاستعراض أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية وخطط المواجهة

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كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالإشراف علي البرنامج التدريبي لرفع كفاءة الباحثين في الكشف عن أمراض النباتات وكيفية الوقاية منها وعلاج هذه الأمراض.

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات أن المعهد بصدد تنفيذ برنامج تدريبي حول « اهم الامراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية وطرق مكافحتها » بمحافظة البحيرة بمحطة بحوث ايتاى البارود الاحد المقبل وحتي الخميس 16 سبتمبر.

و أضاف «خليل»، ان البرنامج التدريبي يتناول اهم الامراض التى تصيب بعض المحاصيل البقولية - المكافحة المتكاملة لاهم امراض القرعيات واهم الامراض الفطرية على المحاصيل الزيتية وأمراض الفراولة قبل و بعد الحصاد وطرق مكافحتها والمكافحة المتكاملة وصورها التطبيقية المختلفة وأهم الامراض النيماتودية على المحاصيل المختلفة .

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات ان البرنامج يستهدف تدريب عدد 30 متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول والمكافحة و الارشاد و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذة المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا مع اتخاذ كافة الاجراءات و التدابير الاحترازية و الوقائية.