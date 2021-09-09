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رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

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رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ

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رد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الأسبق، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان سيد عبدالحفيظ، قال في تصريحات تلفزيونية :«أشاهد قناة الزمالك بكتب سيد عبدالحفيظ على اليوتيوب طلع خالد الغندور، أدركت أنه يتحدث عني بشكل مكثف، واندهشت من تصريح يطالبني فيه بعدم الحديث عنه، لم أفهم هل يعتقد أنني أتخذه مثلا أعلى».

وأضاف «خالد الغندور ليس صديقي، لكن أعتذ جدًا بصداقة أيمن عبدالعزيز وعبدالواحد السيد ووليد صلاح عبداللطيف، والعديد من نجوم الزمالك الذين خاضوا مباريات مع جيلي».

ورد خالد الغندور، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، قائلا: «فيه ناس بتقول فيه واحد بيتكلم عني ولازم ترد قلت عيب البطل لا يرد على الوصيف».

المصرى اليوم

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