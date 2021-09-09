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عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في لمجهدين ومرهقين

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عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في السعودية لمجهدين ومرهقين عاجل | ربع عمليات الإنقاذ في لمجهدين ومرهقين
تصدرت حالات الإجهاد والإرهاق عمليات الإنقاذ الإسعافية بـ 1755، بنسبة 26.2 % تلتها حالات فقد الوعي والإغماء بـ 727 حالة بنسبة 10.9 %.

وجاءت حالات الكسور والالتواء ثالثا، بـ643 حالة وبنسبة 9.6 %، وحالات الجروح والنزيف 525 بنسبة 7.9 %، في الوقت الذي سجلت حالات أمراض السكري 585 حالة بنسبة 8.8 %، وبلغت حالات الانزلاق والسقوط والخلع 475 حالة بنسبة 7.1 %.

إصابات ووفيات

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في آخر تقرير لها لعام 1441، أن أمراض الجهاز التنفسي كالربو، وضيق التنفس، والاختناق بلغت 487 حالة بنسبة 7.3 %، تلتها أمراض الضغط بـ 479 حالة بنسبة 7.2 %، وسجلت الأمراض الباطنية 318 حالة وبنسبة 4.8 %، وأمراض القلب 130 حالة وبنسبة 1.9 %، وبلغت ضربات الشمس 437 حالة بنسبة 6.5 %، فيما سجلت حالات أمراض الجهاز العصبي 95 حالة بنسبة 14 %، تلتها أمراض الأنف والأذن والحنجرة 19 حالة بنسبة 0.3 %، وكانت حالات الوفاة التي سجلت 9 حالات وبنسبة 0.1 %.

عمليات الإنقاذ طبقا للجنسية

العربية 5076 حالة76.0 %

الآسيوية 130219.5 %

الإفريقية 2083.1 %

الأوروبية 423.1 %

أمريكا الشمالية 220.3 %

بدون هوية 340.5 %

المجموع

6684 حالة


الوطن السعودية

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