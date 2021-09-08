البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

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أعلن الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، بدء البعثة الفرنسية المصرية المشتركة حفائر للموسم الثاني لقلعة شيخ العرب همام، مشيرا إلى أن البعثة نتاج لتعاون مثمر بين المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ووزارة الآثار المصرية وكلية الآثار جامعة عين شمس.

وقال الدكتور أحمد الشوكي رئيس البعثة ووكيل كلية الآثار لشؤون الدراسات العليا والبحوث في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هذا الموسم يشهد بدء مدرسة حفائر لمفتشي وزارة السياحة والآثار المصرية وكذلك طلاب الآثار بجامعة عين شمس، ويتم التدريب على مهارات الحفر والتوثيق والرفع الأثري، إلى جانب الرسم المعماري، واستخدام الأجهزة في الموقع، وتأتي هذه المدرسة بدعم من المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ومؤسسة بركات بلندن، ويأتي هذا في ظل افتتاح قسم لعلوم الآثار والحفائر في كلية الآثار بجامعة عين شمس لأول مرة في مصر هذا العام.

وأضاف الشوكى أن القلعة تقع في قلعة شيخ العرب همام بقرية العركي، جنوب غرب فرشوط بحوالي 6 كم، وترجع أهمية هذا الموقع نظرًا لوقوع القلعة في مواجهة وادي الحول وهو الطريق الرئيسي المؤدي لدرب الأربعين من هذه المنطقة وهو الدرب التجاري الشهير الذي دأبت القوافل التجارية على المرور عبره لفترات طويلة من تاريخ مصر. ويعد هذا الموقع من المواقع البكر التي لم يسبق إجراء أية حفائر بها، وهو يمثل نموذجًا فريدًا للمنشآت الحربية التي لا تزال باقية بصعيد مصر.

وتضم البعثة كلًا من الدكتور محمد إبراهيم مدرس الآثار الإسلامية بكلية الآثار والدكتور محمود أحمد مدرس الآثار بنفس القسم، وتجدر الإشارة إلى أن البعثة ستستمر لمدة شهر كامل لتنتهي بنهاية شهر سبتمبر.