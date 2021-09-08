محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا

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التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأربعاء، عددا من المزارعين بشرق بورسعيد، لعقد حوار مفتوح معهم للحديث بشأن أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية الزراعة ورؤساء مجالس إدارة شركات السكر والمراقبة الزراعية.

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التي توفر لهم سبل الراحة، مشيرآ أن القطاع الزراعى يشهد تنمية غير مسبوقة ببورسعيد حاليا، معلنآ عن تسليم عقود مميكنة وموثقة للمزارعين خلال الأسبوع القادم، مشيرآ إلى أن هناك زيادة في إنتاحية المحاصيل الزراعية عن السنوات الماضية، لافتا أنه سيتم توزيع حوالى 4000 طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعآ لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة، وذلك من خلال محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، لافتا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها في مصر بتكلفة ٢٠ مليار جنيه بشرق بورسعيد .

وقال «الغضبان» إنه سيتم التعاون مع شركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات، بالإضافة إلى إنشاء مضرب أرز بجنوب بورسعيد بطاقة ١٠٠ طن اليوم، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كافى من المحاصيل الغذائية الأساسية.

وأوضح أن شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمتكاملة والتى تشمل الأنفاق والموانىء والمنطقة الصناعية واللوجيستية ومنطقة زراعية تنموية، بالإضافة إلى مدينة سلام مصر التي تعد من الجيل الرابع وتحتوى على جامعة أهلية وتكنولوجية ووحدات سكنية على أعلى مستوى.

وناقش المحافظ عددًا من الموضوعات مع شركات البنجر بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الزراعى ببورسعيد، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية التي تدعم المحافظة في خطتها لتنمية شرق بورسعيد، لافتا أن منتصف الشهر الحالى سيشهد منتدى اقتصادى استثمارى عالمى لتسويق المنطقة الصناعية بالشرق والتى تشمل مختلف الصناعات بما فيها مصانع الأسمدة ووعصر واستخلاص المنتجات الزراعية بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المنشودة.