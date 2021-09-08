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تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم

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تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم

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بدون شك أن التشويق والإثارة هما عنوان سباق السيارات، حيث إن هذا العالم مليء بالمغامرات التي تخلد عبر التاريخ، إلا أنها سريعة الإيقاع مليئة بالأدرينالين وهي موجودة منذ عقود، السائقون هم من أكثر الرياضيين الموهوبين، وعلى الرغم من أن كرة القدم لها شهرة عالمية وتسويق إعلامي كبير، ولكن عندما تأتي المقارنة بين رواتب كبار لاعبي كرة القدم «وسائقي الفورمولا وان» نجد أن سائقي الفورمولا وان هم الأغلى.

ونشر موقع «ديلي ميل» الإنجليزي لائحة تضم رواتب السائقين لموسم 2021، والتي تصدرها السائق البريطاني «لويس هاملتون» والذي يحصل على راتب سنوي يصل إلى 40 مليون دولار من فريق «مرسيدس».

وحل في المرتبة الثانية الفنلندي: «فالتيري بوتاس» سائق فريق مرسيدس للفورملا وان ويصل مرتبه السنوي إلى 8.5 مليون دولار.

وفى المركز الثالث السائق الألماني «سباستيان فيتل» بعد توقعيه على عقد مع فريق «فيراري» بقيمة 150 مليون دولار لمدة 3 سنوات ويحصل سنوياً على 50 مليون دولار، وينتهي العقد مع نهاية هذا الموسم.

وفى المركز الرابع الإسباني «فرناندو ألونسو» والذي يلعب لفريق «ماكلارين»، ويحصل سنوياً على 40 مليون دولار، وينتهي عقده مع الفريق في نهاية عام 2017.

وجاء في المركز الخامس الفنلندي كيمي رايكونن والذي يلعب لفريق فيراري ويحصل سنوياً على 10 ملايين دولار، وينتهي عقده هذا العام.

المصرى اليوم

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