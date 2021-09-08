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النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا»

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النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا»

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قال الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، إن قناة «TeN» كانت أول القنوات الفضائية والإعلامية التي أظهرت وألقت الضوء على الموضوع الهام والخطير في نفس الوقت، وهو موضوع «سمكري البني آدمين»، مضيفًا: «السمكري والميكانيكي والنحات كلها مصطلحات وردت علينا حديثًا يمكن كانت مرتبطة بنسبة جهل لدى جزء ضئيل جدًا من الشعب ولكن الغريب والعجيب في هذا الأمر أننا وجدنا مشاهير الفنانين لهم جماهيرية وشعبية أعطوا الحق لبعض الأشخاص في إطلاق عليهم لفظ دكتور أو سمكري.

وأوضح «سعد» في حواره لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN» اليوم الأربعاء: «لو شغلنا العقل هنقول يعني ايه سمكري أو ميكانيكي هو أنا رايح لعيادة أو مركز طبي يشرف عليه أطباء أو دكاترة علاج طبيعي»، مؤكدًا: «شكلت لجنة ووحدة في النقابة العامة للعلاج الطبيعي من الشباب لمراقبة أداء النشاط الطبي في الـ 27 محافظة، وهذا الرصد والمتابعة كانت تسفر كل شهر بغلق من 50 إلى 60 مركز من الغير مؤهلين، من الأدعياء أو الدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي ومهن أخرى».

وتابع: «مهنة الطب كان بيتاجروا فيها بنسبة 10 % ومهنة الأسنان والصيدلة وما أكثر المدعين والدخلاء على المهنة».

المصرى اليوم

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