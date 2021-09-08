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«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية

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«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية «مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية

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أعلنت مرسيدس عن نسخة AMG 53 من سيارتها EQS التي تأتي كأولى السيارات الكهربائية لقطاع الشركة الرياضي بتعزيز للقوة وأداء السيارة الديناميكي.

زودت AMG EQS 53 بمحركين كهربائيين ثبت أحدهما بالأمام والأخر بالخلف لدفع كلي للعجلات وتولد تلك المنظومة قوة ٦٥٠ حصان وعزم ٩٥٠ نيوتن.متر لتنطلق من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٣.٨ ثوان حتى سرعة قصوى ٢٢٠ كم/س كما يمكن زيادة هذه الأرقام عبر باقة AMG Dynamic Plus الاختيارية إلى ٧٦١ حصان من القوة مع عزم ١٠٢٠ نيوتن.متر وتسارع من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٣.٤ ثوان وتبلغ سرعتها القصوى ٢٥٠ كم/س.

تم دعم تلك المنظومة ببطارية سعتها ١٠٧.٨ كيلوواط/الساعة يمكن شحنها عبر شاحن سريع خلال 19 دقيقة لتوفير مدى سير حتى ٣٠٠ كم وتتمكن AMG EQS 53 من السير بين ٥٢٦ و٥٨٠ كم عبر الشحنة الكاملة كما طورت مرسيدس تقنيات لحفظ درجة حرارة مناسبة لبطارية ما يزيد سرعة شحنها ومدى السير.

المصرى اليوم

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