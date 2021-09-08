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«فولكس فاجن» تكشف عن نموذج «ID.LIFE» أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية

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«فولكس فاجن» تكشف عن نموذج «ID.LIFE» أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية «فولكس فاجن» تكشف عن نموذج «ID.LIFE» أصغر سياراتها الكهربائية المستقبلية

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قدمت فولكس فاجن نموذج ID.LIFE خلال معرض IAA بميونيخ كنظرة مستقبلية على أصغر سيارات الشركة العاملة بالكهرباء ضمن سلسلة ID.

احتوت منظومة ID.LIFE على محرك كهربائي أمامي يولد قوة ٢٤٣ حصان للتسارع من الصفر إلى ١٠٠ كم/س خلال ٦.٩ ثوان بجانب بطارية سعتها ٥٧ كيلوواط/الساعة توفر مدى سير حتى ٤٠٠ كم بالشحنة الواحدة.

اعتمدت ID.LIFE على منصة فولكس فاجن MEB لتكون أولى السيارات ذات الدفع الأمامي المعتمدة على قاعدة بناء السيارات الكهربائية التي تلائم جميع أنواع السيارات بدءا من تلك الصغيرة حتى طرازات الفان حسب تصريحات توماس أولبريتش، عضو مجلس إدارة فولكس فاجن لشؤون التطوير الذي أوضح «إنها أكثر منصة كهربائية قابلة للتطوير على مستوى الصناعة كما أننا ما زلنا نستكشف قدراتها وسيتم تعزيز الأداء وقدرة الشحن ومدى السير خلال كل طراز جديد وتحديث لنظام التشغيل».

وقدمت بعض الخواص المبتكرة بمقصورة السيارة مثل إمكانية تحويلها لسينما أو مكان لتشغيل ألعاب الفيديو حيث تحتوي السيارة على جهاز ألعاب وعارض للصور على الزجاج يمكن توصيله بمختلف الأجهزة الإلكترونية.

تخطط فولكس فاجن لإطلاق السيارة خلال عام ٢٠٢٥ بسعر ابتدائي حوالي ٢٠ ألف يورو.

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